Presos 2 suspeitos de matar homem em Caraguatatuba

SÃO PAULO - A polícia prendeu nesta segunda-feira, 14, dois acusados de matar um homem de 46 anos no último sábado após um assalto a uma residência em Caraguatatuba (SP). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos suspeitos é menor de idade e aguarda encaminhamento para a Fundação Casa. O outro foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de armas e resistência à prisão. O delegado Maurício de Siqueira e Silva acredita que o caso já está esclarecido, mas a participação de uma terceira pessoa ainda é investigada.

Avelino Ferreira Filho entrava na casa de veraneio da família no bairro de Perequê Mirim com a mulher e a filha de dois anos, no sábado, quando viu dois assaltantes saírem armados da residência, onde estavam seus sogros. Assustado, o representante comercial teria mandado a mulher correr com a filha. Quando ele se virou em direção à rua, os criminosos dispararam. Após atingir a vítima, eles ainda roubaram R$ 150. O resgate foi até o local, mas o Avelino não resistiu. Antes, a dupla havia rendido a sogra da vítima na porta da casa, onde roubaram R$ 200.