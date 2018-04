Dois investigadores do 35º DP, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, foram presos ontem pela Corregedoria da Polícia Civil. A dupla é acusada de achacar R$ 15 mil do comerciante Eduardo Rodrigues, alegando que ele teria usado um celular adquirido por meio de golpe. O comerciante se diz inocente e procurou a corregedoria, que prendeu os acusados na Vila Mariana, na zona sul.