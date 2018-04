Presos 2 engenheiros na Mooca

José Aparecido Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu após cair de uma altura de 3 metros no poço do elevador. A vítima foi atingida por um carrinho com concreto que caiu no poço.

Segundo a Polícia Militar, Kageyama pediu a funcionários que fechassem a porta de segurança do elevador, que estava aberta no momento da queda de Silva. Já Bussab teria oferecido R$ 10 mil para que os policiais militares omitissem a descaracterização do local.