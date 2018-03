Presos 12 motoristas bêbados na capital A Operação Direção Segura realizada na capital paulista entre quinta-feira e domingo multou 90 motoristas e prendeu 12 por dirigirem sob efeito de álcool. A Polícia Militar realizou blitze em 44 pontos da cidade. No total, 2.977 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. A ação contou com integrantes do 34º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A operação teve início em 2007, mas só ganhou força depois da implementação da lei seca, em 20 de junho de 2008. Desde abril de 2007, mais de 182 mil condutores foram submetidos, na capital, ao teste do bafômetro.