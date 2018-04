Preso volta para cadeia com drogas na barriga A polícia achou 50 porções de crack, cocaína e maconha no estômago de Francisco Souto, de 35 anos, um detento que voltava para um presídio, em Patos de Minas (MG), depois de ser beneficiado com a saída temporária de Natal. O preso alegou que a droga seria para seu consumo.