Preso um dos suspeitos de roubar caixa eletrônico na Vila Mariana

SÃO PAULO - O segurança V.S.B., de 27 anos, um dos envolvidos no roubo a um caixa eletrônico na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, ocorrido no dia 14 de fevereiro, foi preso na semana passada, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O terminal levado pela quadrilha ficava no interior de uma casa de repouso na rua Coronel Lisboa.

Na época do crime, câmeras de segurança captaram a placa de um dos veículos usados na ação. O dono do carro foi localizado e informou à polícia que havia financiado o veículo para o segurança.

Policiais que realizavam ronda no bairro Horizonte Azul viram o segurança passar num carro em alta velocidade e entrar em uma garagem na Rua Francis Russel. Os investigadores o seguiram e encontraram com o suspeito várias notas falsas e peças de carros roubados. Ele acabou confessando o crime.

A Polícia Civil procura agora o restante da quadrilha. Segundo o porteiro rendido durante a ação, cerca de dez homens entraram armados na casa de repouso e levavam o caixa eletrônico.