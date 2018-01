Preso um dos suspeitos de participar de tiroteio na Avenida Pacaembu

SÃO PAULO - A Polícia prendeu um dos suspeitos de participar de um tiroteio na altura do número 1.600 da Avenida Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, no fim da manhã desta quinta-feira, 26. Também foram apreendido armamento pesado usado na troca de tiros, segundo a Polícia Militar.

De acordo com o tenente Jone Cesar Gonçalves, por volta das 11 horas, policiais foram acionados para verificar um veículo que estava em atitude suspeita na via. Após abordarem o veículo, os cerca de cinco suspeitos armados passaram a atirar contra a viatura, iniciando o tiroteio.

Os bandidos tentaram roubar um Corolla que passava pela avenida e acabaram atirando contra a motorista, que não conseguia sair do veículo. Não conseguindo fugir com o carro, os suspeitos roubaram outro carro, um Palio, e fugiram, provocando nova perseguição.

O policial, que foi atingido de raspão, e a motorista Ana Silvia dos Santos, de 52 anos, que passava no local, foram levados para o Hospital das Clínicas, onde estão conscientes e estão sendo avaliados, de acordo com a assessoria do hospital.

Foram apreendidos fuzis e metralhadoras, entre elas duas pistolas, uma calibre .40 e outra .380., dois rádios comunicadores, um colete balístico, três carregadores de calibre 380 municiados e um carregador de .40 vazio. Equipes do Batalhão de Choque e do Grupamento Aéreo da PM participaram da ação, segundo a PM.