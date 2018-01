Preso um dos mais procurados por homicídio em SP

Foi preso em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, Alamir da Silva Nascimento, conhecido como "Mila". Ele era procurado por homicídio e, segundo a polícia, existia um mandato de previsão preventiva expedido pela 5ª Vara do Júri da capital paulista. O acusado constava como um dos homens mais procurados na relação divulgada no site da Delegacia Geral de Polícia.

Morando desde 2006 em Mongaguá, Mila é acusado de matar o comerciante Wagner Rodrigues Cardoso em novembro de 2000, no bairro de Perus, zona norte da capital paulista. Em diligências na cidade litorânea, agentes da Delegacia de Repressão a Roubos e Extorsões do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam o suspeito em uma avenida da cidade.