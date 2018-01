Preso trio ao tentar roubar ao estilo da Gangue da marcha à ré

Três homens foram presos, por volta das 4 horas desta quinta-feira, 18, no momento em que tentavam furtar, ao estilo da gangue da marcha à ré, produtos de uma loja esportiva especializada em acessórios para surfe na Estrada do Sacramento, na região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Durante patrulhamento, PMs da 01ª Companhia do 44º Batalhão flagraram um grupo de pelo menos 5 pessoas tentando arrombar a porta do estabelecimento usando um veículo Fox que, segundo a polícia, seria roubado. Pelo menos dois integrantes da quadrilha conseguiram fugir, mas três deles, sendo um adolescente, foram detidos. O Fox foi apreendido e, segundo a PM, um dos dois maiores detidos possui passagens pela polícia por homicídio. O caso está sendo registrado no 04º Distrito Policial de Guarulhos.