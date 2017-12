Preso trio acusado de mais de 30 roubos em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Após seis meses de investigação, policiais do 4.° Distrito Policial de São Bernardo do Campo prenderam na madrugada desta quarta-feira, 12, três homens responsáveis por mais de 30 roubos na região. De acordo com os investigadores, os criminosos costumavam deixar as vítimas amarraradas em um matagal no distrito de Riacho Grande enquanto sacavam o dinheiro. O bando também praticava furtos, sequestros relâmpagos, roubos de carros e cargas de caminhão.

Segundo o delegado títular do 4.° DP, Elcio Alvares, a quadrilha agia de forma violenta. "Eles eram extremamente agressivos - há vítimas que foram espancadas. Eles chegaram a colocar o revólver na cabeça de uma criança e estavam preparando um cativeiro para levar os sequestrados."

Weverton Barreto, conhecido como Tozo, Elias Oliveira e Eduardo Ferreira, todos de 18 anos, foram presos às 4h30 em uma casa em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, onde moraria a namorada de Tozo. Com eles, foram apreendidos uma arma de brinquedo, duas cordas que eram utilizadas para amarrar as vítimas, mais de cinco celulares, bolsas e artigos de higiene furtados de um mercado. Segundo a polícia, a quadrilha tinha 15 integrantes e 14 já foram presos.

Uma dona de casa de 46 anos, que preferiu não se identificar, foi até o DP para fazer o reconhecimento. Ela, a filha e uma amiga foram roubadas pela quadrilha na terça-feira de carnaval, um dia antes de Tozo completar 18 anos. "Ainda bem que ele fez 18 anos e vai poder ficar preso", disse a mulher. Ela conta que viveu momentos de pânico ao ter o carro roubado. "Fiquei com medo de eles atirarem o tempo todo, mas não fomos agredidas." Até as 15 horas, mais de 10 vítimas estiveram na delegacia para fazer o reconhecimento

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os três foram autuados em flagrante por formação de quadrilha e resistência, por terem tentado escapar no momento da prisão. De acordo com o delegado, Tozo era foragido da Fundação Casa Battistini e não poderá responder como maior pelos crimes de roubo que foram cometidos antes de seu aniversário, no dia 5 de março. Ferreira e Oliveira responderão também por receptação. Os três devem ser transferidos ainda hoje para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Bernardo.