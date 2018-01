Preso trio acusado de integrar a 'Gangue dos Carteiros'

A polícia prendeu nesta terça-feira, 16, três acusados de simular entregas dos Correios para assaltar casas na capital paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Alexandre Barreto Rodrigues, de 34 anos, conhecido como o Gordo, seria o líder do bando. Os demais detidos são Márcio Gonçalves, de 31 anos, e Márcia Augusta Senna, de 41 anos. Veja também: Presos em São Paulo dois suspeitos da 'Quadrilha dos Carteiros' De acordo com a SSP, eles também estariam envolvidos no roubo a uma joalheria situada no Paraná, ocorrido na segunda, 15. Com o trio, foram apreendidas metralhadoras, espingardas, granadas, cerca de 500 cartuchos de munição, parte dos produtos levados da joalheria, uniformes das Polícias Civil e Federal e adesivos dos Correios para identificar carros da empresa.