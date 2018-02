Preso traficante suspeito de abastecer País

Os policiais chegaram ao estrangeiro ao investigar uma quadrilha da Região Metropolitana de Porto Alegre que distribuía drogas pelo Rio Grande do Sul. O bando liderado por Alcaraz é suspeito de fornecer maconha e cocaína para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, além do Chile. Conforme a polícia, ao menos seis toneladas de entorpecentes já foram entregues no Brasil por intermédio do paraguaio. / LUCAS AZEVEDO. ESPECIAL PARA O ESTADO