Preso terceiro envolvido a assalto a shopping na zona norte de SP

SÃO PAULO - O ajudante Anderson dos Santos, de 28 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 22, no Jardim Selma, na zona sul de São Paulo, acusado de estar envolvido em um roubo de joalheria na zona norte.

Segundo a polícia, Anderson participou do ataque ao Santana Parque Shopping, em 7 de julho deste ano. Santos é o terceiro envolvido preso pelo ataque.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe recebeu informações sobre a localização do ajudante, que foi detido na rua. Na quinta-feira, o delegado José Antônio do Nascimento, titular da 2ª Patrimônio (Delegacia de Repressão a Roubo de Joias), divulgou o envolvimento do acusado na ação.

Além de Santos, os policiais prenderam o ajudante Everton Coelho da Silva e o pizzaiolo Ademir Aloísio de Carvalho, ambos de 20. Silva é responsável pelos disparos que provocaram a morte do segurança do shopping.