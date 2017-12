Preso taxista que entregava drogas em domicílio

Um taxista que fazia entrega de drogas em domicílio foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 19, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. José Carlos Minervino de Souza, 48 anos, foi surpreendido com 13 trouxas de maconha e 18 micropontos de LSD por volta das 21 horas na esquina das ruas Joaquim Floriano e Bandeira Paulista. Aos policiais militares que efetuaram a prisão, ele teria admitido que realizava o serviço de entrega há cerca de um ano e que as drogas são provenientes do Ipiranga, também na zona sul. Os PMs contaram ter desconfiado do táxi de Souza, um Corsa que estava parado no local da prisão, por isso resolveram abordá-lo. Segundo eles, quando o taxista já estava em poder da polícia, o celular dele tocou cinco vezes em um espaço de 20 minutos. As ligações eram todas de "clientes" em busca de droga. Para os policiais, Souza teria argumentado que fazia o serviço de "delivery" porque pagava uma diária de R$ 100, que ele considera muito cara, à empresa dona da frota de táxis. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial (Itaim-Bibi).