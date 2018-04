Preso suspeito de sequestrar bancário no Brooklin, em SP

SÃO PAULO - Um jovem, de 19 anos, foi preso sob suspeita de sequestrar um bancário no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, no último dia 7 de dezembro.

O suspeito foi preso na tarde desta terça-feira, 3, no Capão Redondo, também na zona sul, e levado para o 96º DP, em Cidade Monções.

A vítima foi rendida por dois homens armados em uma motocicleta. Após fazerem vários saques utilizando os cartões do bancário, os suspeitos libertaram a vítima próximo a Marginal do Pinheiros, na zona oeste. O carro do bancário, que tinha sido levado pelos bandidos, foi localizado quatro dias depois. A polícia tenta identificar o outro criminoso que participou do sequestro relâmpago.