Preso suspeito de participar de briga entre skinheads e punks em SP

SÃO PAULO - Foi preso nesta segunda-feira, 10, mais um suspeito de envolvimento na briga entre punks e skinheads no dia 3 de setembro na zona oeste de São Paulo. A confusão terminou com um jovem morto e outro ferido. A informação é da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Com ele, chega a três o número de presos suspeitos por provocarem o tumulto, que envolveu cerca de 70 pessoas e aconteceu na frente da casa de shows Carioca Club, em Pinheiros.

O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gecep), do Ministério Público, vai analisar um vídeo da briga para averiguar se houve erro da Polícia Militar na ocorrência.

Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver a movimentação dos grupos rivais, o estouro de um rojão e o início do confronto. Em seguida, dois policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) chegam ao local e observam a confusão de longe. Com a aproximação de viaturas da PM e do resgate, os dois policiais vão embora.

O Comando Geral da PM diz que analisará o vídeo e os dados dos GPSs das viaturas para verificar a necessidade de abertura de processo na Corregedoria. A corporação afirma que os policiais realizaram o procedimento correto e chamaram reforços pois não tinham condições nem estrutura para intervir.