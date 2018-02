Preso suspeito de participação em arrastão a restaurante em Pinheiros

SÃO PAULO - Foi preso nesta quinta-feira, 21, um homem suspeito de participar do roubo ao restaurante Empório Alto dos Pinheiros, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, ocorrido no último dia 13. O rapaz foi detido por volta das 6h, na favela Real Parque, na zona sul.

Outro suspeito foi identificado. Segundo a polícia, ele tem o hábito de tirar fotos dos objetos roubados. A polícia segue as investigações para localizar os demais integrantes da quadrilha.

A quadrilha roubou dinheiro do restaurante e pertences dos clientes que estavam no local, na rua Vupabussu, por volta da meia-noite de quarta-feira, 13. Os clientes que jantavam e assistiam ao jogo da seleção brasileira no restaurante e sofreram um arrastão. Os assaltantes levaram dinheiro, carteira e pertences pessoais dos presentes. O caixa do estabelecimento não foi roubado./ COLABOROU MARCELO GODOY