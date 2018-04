A Polícia Civil prendeu na madrugada de ontem o fugitivo da penitenciária de Franco da Rocha Eduardo Rodrigues do Nascimento, o Eduardinho, de 28 anos, suspeito de ter participado da morte do policial militar Paulo Pires, de 27 anos, em 18 de abril. Assassinado no Guarujá, o soldado foi a primeira de uma sequência de mais de 20 vítimas na Baixada Santista, somente no mês passado.