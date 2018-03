Preso suspeito de matar mulher em assalto a condomínio em Vinhedo-SP

SÃO PAULO - Um ajudante de 19 anos foi preso na manhã de quarta-feira, 1º, por suspeita de participação no assalto que resultou na morte de uma mulher de 55 anos em um condomínio fechado, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o preso confessou a participação no assalto a uma casa de um condomínio, porém negou ter atirado na vítima. O latrocínio - roubo seguido de morte - aconteceu no último dia 27. Dois adolescentes, ambos de 17 anos, suspeitos de participação no crime, também já estão identificados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante as investigações, iniciadas logo após o crime, policiais civis da delegacia da cidade identificaram os três suspeitos. Logo após a identificação dos dois menores, o delegado Álvaro Santucci Noventa Junior solicitou a interdição temporária de ambos, que já têm passagens pela Fundação Casa e estão sendo procurados.

O delegado também solicitou a prisão temporária do ajudante à Justiça e foi atendido. O suspeito foi indiciado por latrocínio e permanece preso, à disposição da Justiça, na Cadeia Pública anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. Após conclusão do inquérito policial, a polícia deve solicitar sua prisão preventiva.