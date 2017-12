O homem suspeito de matar a ex-mulher a facadas em um pet shop em Moema, zona sul de São Paulo, foi preso por volta das 11 horas de ontem. Na sexta-feira, Ivete de Farias Tenório, de 38 anos, foi esfaqueada no pescoço, no baço, no abdome e nas costas. Segundo a Polícia Militar, após ser abordado na Rua Demóstenes, no Campo Belo, ele teria confessado que matou a ex-mulher.