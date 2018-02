Preso suspeito de matar duas meninas a facadas em Sorocaba

SÃO PAULO - A polícia de Sorocaba, no interior de São Paulo, prendeu na tarde de quarta-feira um homem suspeito de participar do assassinato das meninas Nicole Maíra da Silva Nogueira e Maiara Silva, de 9 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira, em Sorocaba, no interior km de São Paulo.

As meninas Nicole Maíra da Silva Nogueira e Maiara Silva, ambas de 9 anos, foram assassinadas a facadas na casa de uma delas. A Polícia Civil ouviu vizinhos e parentes - a suspeita é que o crime tenha sido cometido por mais de uma pessoa. A polícia trabalha com as hipóteses de vingança e crime sexual. As duas amigas se conheciam desde muito pequenas.

A mãe da garota mais nova deixou a casa por volta das 6 horas, quando saiu para trabalhar. As crianças ficaram no quarto da residência, no Jardim Betânia, na zona norte da cidade. Os corpos foram encontrados por volta das 11 horas, pela irmã da menina mais velha, que tinha ido buscá-la. As crianças tinham perfurações no rosto, provocadas por uma faca.