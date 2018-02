Foi preso na tarde de domingo um rapaz suspeito de envolvimento no assassinato de duas adolescentes na Bahia. O jovem, identificado como Adriano, foi preso ao ser reconhecido por banhistas em uma praia no centro de Salvador. Gabriela Nunes, de 13 anos, e Janaína Conceição, de 16, saíram de casa no dia 16. Elas foram encontradas decapitadas no último dia 20.