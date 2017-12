Preso suspeito de matar brasileira na Suíça

A polícia suíça anunciou anteontem a prisão do suspeito do assassinato da brasileira Fátima Lorca Schori, de 45 anos. O crime aconteceu há uma semana em Biel. Ele foi identificado por meio de um vídeo que havia registrado a vítima com um homem de 20 anos, da Costa do Marfim, na noite do assassinato. Dias antes da prisão, a polícia se confundiu e perseguiu outro africano. Com medo, pois não tinha visto, ele fugiu e foi baleado na pernas. Após a confusão ser esclarecida, ele foi liberado e deve abrir um processo contra a polícia suíça.