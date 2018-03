Preso suspeito de matar 3 mulheres na zona sul A polícia prendeu ontem em São Paulo o suspeito do assassinato de três mulheres, duas delas irmãs, ocorrido durante o fim da semana passada. Os corpos foram encontrados na manhã do sábado na Estrada da Encosta, no Jardim Eldorado, zona sul, com marcas de tiros e pedradas. As irmãs Luciana e Amanda Neves do Nascimento, de 21 e 16 anos, foram reconhecidas pela mãe. Ela contou à polícia que as filhas haviam saído de casa na noite de sexta-feira para ir a um baile funk. A polícia não soube informar o motivo do crime.