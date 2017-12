Preso suspeito de estupro contra 7 crianças no interior

SOROCABA – Um homem de 61 anos foi preso, nesta sexta-feira (3), no interior de São Paulo, suspeito de ter estuprado sete crianças na cidade de Vitória Brasil, na região noroeste paulista. O suspeito foi levado para a cadeia pública de Jales, cidade da região. Os casos surgiram depois que uma menina de 11 anos denunciou a violência sexual à mãe. A denúncia levou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município a organizar uma palestra de orientação às 50 crianças que atende.

Durante o evento, quando a palestrante dava orientações sobre as atitudes de adultos que caracterizam o abuso, algumas crianças se manifestaram, contando que aquilo tinha acontecido com elas. O Conselho Tutelar foi acionado e descobriu que o autor dos supostos abusos, classificados como estupro de vulnerável, era o mesmo homem. Ele agia na porta de uma escola municipal, oferecendo doces e brinquedos para as crianças.

Depois de ganhar a confiança dos pais, ele convidava os menores para ir a um sítio na companhia de uma filha dele, de 8 anos. O local tem piscina e lá teriam ocorrido os abusos de seis meninas e um menino. Enquanto elas brincavam, o homem separava uma das meninas e levava para um quarto, onde ocorriam os abusos. O suspeito teve a prisão temporária decretada. Ele não teve a identidade divulgada. As crianças passaram por exame de corpo de delito e estão recebendo acompanhamento psicológico.