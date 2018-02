Preso suspeito de cometer mais de 10 estupros em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Um homem acusado de cometer mais de 10 estupros foi reconhecido pelas vítimas nesta quinta-feira, 29, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito negou todos os crimes, alegando que as mulheres forjaramestão forjando as denúncias contra ele.

As investigações levaram a polícia a Jordanópolis, bairro onde o homem de 29 anos foi encontrado por volta das 11h de quarta-feira. Ele foi levado para o 1.º Distrito Policial da cidade para prestar esclarecimentos e, até esta tarde, 12 mulheres o reconheceram como o autor de estupro. Segundo a polícia, ele já teria agido também em Diadema, Santo André e em São Paulo.

De acordo com o delegado Victor Vasconcellos Lutti, o suspeito capturava as vítimas armado ou fazendo muitas ameaças. As abordagens ocorriam em locais diferentes: no quintal das casas, em frente as residências das mulheres ou nas ruas. Segundo titular do 1.º DP, em alguns casos, as famílias das vítimas chegaram a presenciar os crimes.

Lutti já solicitou o mandado de prisão temporária contra o suspeito e aguarda novas vítimas fazerem o reconhecimento. "Ele é um criminoso de alta periculosidade, não podia ficar nas ruas. Pessoas que foram vítimas de abuso, mesmo que não tenham feito os boletins de ocorrência, podem comparecer aqui para o reconhecer", afirmou o delegado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acusado também foi reconhecido como o responsável por um roubo a posto de combustível em São Bernardo. Ele tem ficha criminal por furto e receptação.