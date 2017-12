Preso suspeito de atropelar filhas e sogra A polícia de Dois Irmãos (RS) prendeu ontem um homem de 30 anos suspeito de ter atropelado suas duas filhas gêmeas, de 2 anos, e a avó materna das crianças, de 64 anos. Ele teria premeditado a ação porque estaria inconformado com a separação da mulher. Além de avançar com um veículo contra as três, o suspeito não prestou socorro e fugiu do local. Uma das crianças morreu. A outra está internada.