Preso suspeito de atacar mulheres no metrô

Acusado de ser um maníaco que abordava as vítimas na Estação Anhangabaú do Metrô, Ricardo Dagort da Silva, de 30 anos, foi detido ontem e levado à 1.ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ele se dizia executivo de uma multinacional espanhola para atrair mulheres para entrevistas de emprego. Elas eram levadas a hotéis da região central, onde acabavam violentadas.

Silva foi reconhecido por duas vítimas. "Sua tática era semelhante à do maníaco do Parque", disse a delegada Celi Paulino Carlota, titular da 1.ª DDM. A detenção do suspeito só foi possível porque uma das vítimas o reconheceu ontem quando ele tentava supostamente abordar outras mulheres no metrô.

A mulher havia sido enganada por ele no dia 3 na mesma Estação Anhangabaú. O suspeito vestia terno e tinha uma pasta de executivo na mão. A vítima foi levada para um hotel, no qual sofreu violência sexual. Ela registrou uma queixa na polícia.

Depois de reconhecê-lo ontem na estação, a vítima esperou o homem sair com alguma mulher. Sua intenção era acompanhá-lo para que o acusado fosse preso. Ela mudou de ideia e chamou os seguranças e PMs quando percebeu que o suspeito ia apanhar um dos trens.

Detido, ele foi levado à 1.ª DDM, onde uma escrivã se recordou de outro caso semelhante, ocorrido em 23 de julho. A vítima foi à delegacia e reconheceu o acusado. A delegada pediu a prisão temporária do acusado, que negava os crimes.