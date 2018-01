Preso suspeito de agredir skinhead em Pinheiros A polícia prendeu ontem um suspeito de ter agredido a pauladas o skinhead Fábio dos Santos Medeiros, de 21 anos, na briga entre punks e skinheads que resultou na morte do punk Johni Raoni Falcão Galanciak, de 25 anos, no dia 3. O nome do suspeito não foi divulgado. Medeiros saiu do hospital e deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias.