Preso suspeito de 7 sequestros relâmpago

Segundo o delegado Eduardo Camargo Lima, titular do 96.º Distrito Policial (Brooklin), Lopes foi preso em casa, no Grajaú, e ficará detido no 77.º DP (Santa Cecília), centro, por até cinco dias - até que saia o pedido de prisão preventiva feito à Justiça. As outras vítimas serão chamadas até amanhã para tentar identificar o acusado.

O autônomo foi abordado no dia 16, em seu carro, e teve de entregar os cartões bancários. Depois foi obrigado a esperar enquanto eram feitos saques em um caixa eletrônico. A vítima também entregou notebook e celular. No dia 19, o casal foi cercado na Avenida Professor Alceu Mainardi Araújo. Perdeu R$ 1 mil em saques e dois celulares.

O acusado não tinha passagem criminal e recebia ajuda de um comparsa, segundo a polícia.