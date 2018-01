Preso suposto chefe do tráfico na Cracolândia de SP

Um dos principais distribuidores de drogas da região da Cracolândia, na Nova Luz, no centro de São Paulo, e quatro de seus "soldados", também distribuidores, entre eles duas jovens grávidas, foram detidos, por volta das 4h15 deste domingo, 14, após serem abordados na Rua Conselheiro Nébias, na região da Nova Luz, e baterem o carro contra um poste metálico de sinalização na esquina da Avenida General Olímpio da Silveira com a Rua Albuquerque Lins, na região de Santa Cecília, bairro vizinho.

PMs do 7º Batalhão, ao avistarem o veículo, um Gol azul, e desconfiarem dos cinco ocupantes, realizaram a abordagem, dando início à perseguição. Ao volante estava Mayk Monteiro de Lima Franco, de 28 anos, o chefe do bando, apontado pela polícia como o coordenador do tráfico na região da Cracolândia. "Eles (a quadrilha) se desfizeram de parte da droga, mas, após o choque, conseguimos ainda encontrar no carro 33 pedras de crack. Cada uma pode ser divida em até outras cinco menores, e cada uma destas é vendida por 10 reais", afirmou o tenente PM Aurimar Cunha, responsável pelo policiamento noturno da região.

Com o grupo, que ocupava o carro da tia de Mayk, os policiais também apreenderam três celulares e R$ 2.128,00, em notas de no máximo 20 reais. Os demais detidos são: Anderson Ricardo Lopes, 21 anos, R.L.R, 17 anos, além de Dayane dos Santos Nogueira, 19, e Fernanda Letícia Aleixo, 29, ambas grávidas. Até as 6h30, o boletim de ocorrência não havia sido finalizado no 77º Distrito Policial, de Santa Cecília.