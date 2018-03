Preso segundo suspeito de matar soldado da PM na Favela da Rocinha A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem Rafael da Silva Barros, de 18 anos, em Botafogo, na zona sul da cidade. Ele é um dos suspeitos do assassinado do soldado da Polícia Militar Diego Bruno Barbosa Henriques, de 24 anos, ocorrido na quinta-feira na Favela da Rocinha, em São Conrado, também na zona sul.