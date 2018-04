Preso segundo suspeito de matar professora na região do ABC

Julia Baptista, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Policiais militares prenderam nesta terça-feira, 4, o segundo suspeito de matar a professora Luciana Azevedo Pompermayer em 12 de abril deste ano, em São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC. O outro suspeito, Jorge Maicon Pereira da Silva, de 19 anos, foi preso perto do local onde aconteceu o crime.

O ajudante geral Francisco Carlos Leite, de 21 anos, confessou o crime à polícia. A PM chegou até o suspeito por meio de uma denúncia anônima. Leite estava em uma casa em construção no Golden Park, em São Bernardo do Campo, quando foi preso. No local, foram apreendidas drogas. O ajudante foi encaminhado ao 1ºDP de São Bernardo do Campo.

A professora foi assassinada dentro de seu carro, durante uma tentativa de assalto.