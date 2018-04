Preso se joga da janela de fórum e foge

Algemado com as mãos para frente, o preso Edmar Pereira Lima, processado por roubo, fugiu ontem à tarde do Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, depois de se jogar, durante audiência, pela janela da sala da juíza Roberta de Toledo Malzoni Domingues, da 4.ª Vara Criminal. Ele correu para um matagal e até as 19h45 continuava foragido. Essa não é a primeira fuga no Fórum de Itapecerica. Em janeiro de 2007, quatro prisioneiros escaparam enquanto aguardavam audiência.