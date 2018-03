Beneficiados pela Justiça com a saída temporária do Dia dos Pais, os presos Adalberto da Silva, de 37 anos, e Almir dos Santos, de 38, aproveitaram os cinco dias em liberdade para sequestrar um microempresário em Barueri. Os detentos receberam o resgate e retornaram para a prisão. Mas a polícia chegou à dupla após rastrear as ligações telefônicas dos sequestradores.