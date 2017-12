Preso por assalto no PR Deputado estadual em São Paulo, Luiz Moura (PT) é ligado ao secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, e viveu um conturbado período de sua vida nos idos de 1990. Então "vendedor autônomo", como se declarava, ele foi preso no interior do Paraná e também em Santa Catarina por assalto à mão armada. Pegou 12 anos de condenação e confessou uso de drogas.