Preso pela morte do jornalista foge de Bangu Um dos 31 detentos que fugiram anteontem do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, cumpria pena pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002. Claudino dos Santos Coelho, o Russão, era da quadrilha do traficante Elias Maluco. Outros dois condenados pelo crime haviam fugido em ocasiões anteriores. Na fuga de anteontem, os detentos cavaram um túnel até a tubulação de esgoto. Quatro foram recapturados. O governo investiga o caso.