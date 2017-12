Preso no PR suspeito de matar psicóloga Vestígios de areia e vegetação de restinga nas calças, além de pegadas no local do crime, que corresponderiam a um tênis encontrado na casa ocupada por P.E.L., de 43 anos, levaram a polícia do Paraná a prendê-lo como suspeito de ter matado a psicóloga e professora Telma Fontoura, em Pontal do Paraná.