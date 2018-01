Preso no interior de SP suspeito de aplicar golpe de R$ 4 milhões em empresários

SÃO PAULO- J.B.M.C., de 60 anos, acusado de aplicar golpes em diversos empresários na região de Sertãozinho, no interior de São Paulo, foi preso em flagrante na ultima terça-feira, 22. Segundo a Secretaria der Segurança Pública (SSP), o prejuízo das vítimas poder ter chegado a R$ 4 milhões.

O suspeito, foragido da Penitenciária de Franco da Rocha e com diversas passagens pela polícia, se passava por administrador e utilizava nomes e documentos falsos para adquirir empresas das vítimas, que passavam por dificuldades financeiras.

Com a promessa de pagamento futuro, o acusado se apossava do patrimônio da empresa e, em seguida, fugia com o dinheiro roubado e com empréstimos bancários.

O falso empresário teria aplicado golpes parecidos em outras cidades de São Paulo e de outros Estados. Com o suspeito a polícia apreendeu vários documentos e uma quantia em dinheiro. J. foi autuado por estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, e encaminhado à Cadeia Pública de Jaboticabal.