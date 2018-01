Preso no interior de SP acusado de mandar assaltar a própria namorada

SÃO PAULO - Um homem foi preso, em Salto do Pirapora, interior de São Paulo, na manhã de hoje, acusado de mandar assaltar a sua própria namorada. Ele confessou o crime à polícia.

A vítima foi ao banco tirar alta soma de dinheiro. Na saída foi embora de ônibus seguida pelo assaltante. O criminoso puxou sua bolsa e correu para um carro, com o motorista esperando próximo ao local.

As pessoas que presenciaram a cena anotaram a placa do veículo. Após pesquisar, a polícia descobriu que o automóvel pertencia ao namorado da vítima. Quando foi preso ele estava acompanhado da namorada e acabou confessando ter contratado Neguinho, apelido do assaltante, para cometer o delito. O mandante do crime foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.