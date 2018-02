Preso na Dutra, jovem confessa crime em hotel Um jovem detido na manhã de ontem com um carro roubado na Rodovia Presidente Dutra, na saída do Rio, confessou ter estuprado uma estudante de Direito de 19 anos, dentro do Hotel San Marco, em Ipanema, na zona sul. De Brasília, ela estava na cidade com uma amiga de 18 anos para o show da cantora Lady Gaga. João Campos, de 20 anos, contou que, armado, rendeu as duas no corredor do último andar. Disse que estuprou a universitária, agrediu a amiga dela e conseguiu fugir, levando pertences das vítimas.