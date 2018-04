Preso na Bahia, Meira tentou matar colega

Anteriormente, Meira esteve preso na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista. Ganhou um apelido por causa de seu crime: Tela Quente. Descrito como uma pessoa quieta, ocupava cela individual e mantinha distância dos demais detentos.

Meira era sextanista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa quando cometeu o crime do cinema em 1999. Lá, demonstrou dificuldade de se relacionar com pacientes, de fazer plantões e foi encaminhado a uma psicóloga. Meses antes do crime, o estudante passou a acreditar que era espionado.x