Preso motorista de ônibus acidentado na Fernão Dias

O motorista Lucio Ferreira Pinto, condutor do ônibus da Viação Atibaia e que teria provocado um acidente que deixou oito mortos na Rodovia Fernão Dias, foi preso na noite de terça-feira, 2, durante depoimento na Delegacia Central de Mairiporã, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O ônibus saiu de São Paulo por volta das 12h30 de ontem com cerca de 39 passageiros e seguia para a cidade de Atibaia, quando invadiu a pista contrária, atingindo dois carros e um caminhão. Em seguida o ônibus tombou.

De acordo com a SSP, foram resgatadas 27 pessoas após o acidente, ocorrido na altura do quilômetro 69 da Fernão Dias (BR-381), em Mairiporã. Os bombeiros contaram com 31 viaturas e 62 homens de diversas unidades, uma ambulância da concessionária que administra a rodovia, três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três helicópteros da Polícia Militar - sendo dois utilizados para socorrer e transportar as vítimas e um para levar uma equipe médica ao local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os feridos foram levados ao Hospital das Clínicas; aos prontos-socorros de Atibaia, Mairiporã, Tatuapé e Ermelino Matarazzo; e ao Hospital Geral, ao Hospital Municipal de Urgência e ao Hospital Estadual Pedro Bento, todos em Guarulhos. Das 27 vítimas resgatadas, duas estavam em estado grave.