Preso mata mulher em horário de visita

Valéria Aparecida Teodoro da Silva, de 39 anos, foi esganada pelo companheiro, Charles de Kleiton Gonçalves ? que cumpre pena por homicídio ?, durante o horário de visita íntima na Penitenciária 1 de Balbinos, cidade de 2 mil habitantes na região de Bauru, interior de São Paulo. De acordo com uma funcionária do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Pirajuí, município próximo, a vítima chegou a ser levada com vida para lá, mas não resistiu. O delegado de Balbinos investiga os motivos do crime.