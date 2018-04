Preso líder do PCC que comandava ''tribunal'' Foi preso ontem de manhã em Indaiatuba, na região de Campinas, Luciano da Conceição Rodrigues, de 35 anos, acusado de liderar o tráfico de drogas em Taboão da Serra e em Embu, na Grande São Paulo, e presidir na região um dos "tribunais do crime" do Primeiro Comando da Capital (PCC).