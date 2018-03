Preso ladrão que fazia arrastão em ônibus Policiais militares prenderam um homem acusado de roubar os passageiros de um ônibus coletivo no Parque Cecap, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os PMs foram acionados e, quando alcançaram o coletivo, se depararam com o ladrão, que havia sido imobilizado pelos passageiros. Um comparsa que também participou do roubo conseguiu fugir. Os policiais militares apreenderam com o acusado uma mochila, um vidro de perfume e duas facas. Ele foi levado para o 7.º Distrito Policial de Guarulhos.