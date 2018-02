Preso jovem suspeito de assassinar turista suíço A Polícia Civil de Ribeirão Branco, a 310 km de São Paulo, apreendeu ontem um adolescente de 15 anos suspeito de ter participado do assalto que resultou na morte do turista suíço Max Kempf, no domingo, na zona rural do município. O jovem seria um dos três assaltantes que invadiram a propriedade para roubar. Kempf havia chegado no dia anterior para visitar um primo, dono da propriedade, e foi acordado pelos bandidos. Como não falava português, ele não entendeu o que ocorria e foi baleado.