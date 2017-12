Preso homem que vendia falsos atestados médicos em SP

Um homem responsável por distribuir atestados médicos falsos foi preso, nesta segunda-feira, 29, na Praça da Sé, centro de São Paulo.

Moisés Nicolau Filho, de 44 anos, foi flagrado com material para produzir os falsos documentos. Ele tentou fugir ao ser abordado, mas foi dominado por agentes do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).

Com o criminoso, que cobrava R$ 20 por atestado, os policiais apreenderam carimbos e atestados em nome de diversos médicos. Com a prisão de Moisés, será apurado agora se os registros de CRM e os nomes de médicos que constavam nos carimbos e nos atestados realmente existem. Filho foi autuado por falsificação de documento particular.