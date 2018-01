Preso homem que jogou filhas de uma ponte

Em depoimento à polícia, o pai das crianças, Wilson Barbosa, de 37 anos, confessou e disse que cometeu o crime por raiva da mulher, mãe das duas garotas, de quem está separado há dois meses.

Barbosa afirmou aos policiais que, anteontem à noite, simulando mostrar a paisagem às crianças, as meninas Luciana, de 2 anos, e Luciene, de 4, jogou-as de uma ponte que liga as cidades de Fundão e Serra, no bairro Nova Almeida.

Buscas. Ontem, os bombeiros localizaram um corpo no rio em que as meninas caíram. Pelo tamanho, ele seria da garota mais velha. Segundo o delegado Josafá da Silva, responsável pela investigação, as buscas pela outra vítima continuariam. No entanto, disse Silva, havia a possibilidade de o corpo ser levado pela correnteza, chegando até o mar, o que dificultaria o trabalho do Corpo de Bombeiros.