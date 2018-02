Preso homem que confessou ter matado sargento da PM em assalto

SÃO PAULO - A polícia Militar prendeu, na Rua Adolfo Celi, no bairro Teotônio Vilela, na zona leste de São Paulo, na tarde de hoje, 9, Tiago Santana Araujo, de 26 anos, que confessou ter assassinado o sargento da PM Alaelcio Pereira de Araujo, de 44 anos, na última sexta-feira, 5, quando tentou roubar a moto do PM.

Policiais da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), receberam denúncia segundo a qual o criminoso moraria no local em que foi detido. Quando confirmaram a informação, foram ao local para prender o rapaz. Ele já tinha mais de 15 passagens por tráfico, roubo e receptação. Nenhuma arma foi apreendida com Tiago. Ele está sendo encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).